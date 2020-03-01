وزير الصحة البريطاني: لا نستبعد اتخاذ أي تدابير وقائية للحد من انتشار كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن حكومة بلاده لا تستبعد اتخاذ أي تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، كإلغاء التجمعات الكبيرة مثلا كما فعلت فرنسا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف هانكوك في تصريحات خاصة لقناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأحد أنه يتم النظر في جميع الخيارات، وأن هناك تخطيطا يتم منذ عدة أسابيع على نطاق كامل، ولكن المملكة المتحدة في الوقت الحالي سجلت عدد إصابات أقل من تلك التي

تم تسجيلها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لذا فإنه من الخطورة تطبيق بعض الإجراءات في وقت سابق لأوانها لأنها ستصبح دون جدوى.وأشار إلى أنه في هذه المرحلة ينبغي على المواطنين البريطانيين القيام بمهامهم الاعتيادية، مؤكدا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة لاتزال منخفضة نسبيا، ولكن في حال انتشر الفيروس على نطاق أوسع فإن الإرشادات ستتغير.وأوضح وزير الصحة البريطاني أنه بحسب الخبراء، فإن تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد مازال يحتاج إلى أشهر كثيرة، منوها بأن الحكومة وضعت 40 مليون جنيه إستراليني لاكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا أو (كوفيد-19)، وأن هناك تفاؤلا بشأن إمكانية تطوير علاجات قد تخفف من آثار الإصابة بالفيروس.جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل حتى الآن إلى 23 حالة.. فيما كانت فرنسا قد حظرت أمس /السبت/ جميع التجمعات العامة التي تتضمن تواجد أكثر من 5 آلاف شخص في أماكن مغلقة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وتزايد أعداد الدول التي ينتشر بها الفيروس.