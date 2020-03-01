السجن 15 عامًا لداعشي بتهمة الاستيلاء على أملاك مواطنين بكركوك

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 15 عامًا بحق إرهابي ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي بتهمة حجز ومصادرة منازل في "قاطع داقوق"

بمحافظة كركوك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن المتهم انضم لتنظيم داعش الإرهابي،

وعمل ضمن مفرزة إدارية تابعة لديوان ما يسمى بعقارات داعش ضمن ولاية كركوك - قاطع داقوق، مضيفا أن المتهم أدين بالاستيلاء علي المنازل المملوكة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلا عن منازل المواطنين العراقيين.