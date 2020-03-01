بوتين: من الصعب توقع توجهات سوق النفط..وعلينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : إنه من الصعب القيام بتوقعات حول مستقبل أسعار النفط في ظل تراجعها مؤخرا.. مشيرا إلى أنه يتعين على بلاده أن تكون مستعدة لمختلف السيناريوهات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع اليوم الأحد مع ممثلي الحكومة وكبريات الشركات النفطية لبحث أوضاع

قطاع الخامات: "هناك انخفاض عام في الطلب على النفط حيث تراجعت أسعار خام برنت حتى 50 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا الأسبوع مقارنة ببداية العام عندما كان حوالي 70 دولارًا للبرميل".



وتابع بوتين: "من الصعب اليوم التنبؤ بمدى استمرار هذا

التوجه على المدى الطويل، ولكن على أي حال من المهم بالنسبة لنا أن نكون مستعدين لمختلف السيناريوهات".



وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده لديها إمكانيات للحفاظ على الاستقرار حتى في حال حدوث تراجع في الاقتصاد العالمي..قائلًا :"إن الاحتياطات المتوفرة لدينا -بما في ذلك صندوق الرفاه الوطني- كافية لتحقيق استقرار الوضع وتنفيذ جميع الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بالميزانية حتى في حال حدوث تراجع في الاقتصاد العالمي".