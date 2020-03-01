قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : إنه من الصعب القيام بتوقعات حول مستقبل أسعار النفط في ظل تراجعها مؤخرا.. مشيرا إلى أنه يتعين على بلاده أن تكون مستعدة لمختلف السيناريوهات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قطاع الخامات: "هناك انخفاض عام في الطلب على النفط حيث تراجعت أسعار خام برنت حتى 50 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا الأسبوع مقارنة ببداية العام عندما كان حوالي 70 دولارًا للبرميل".
وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع اليوم الأحد مع ممثلي الحكومة وكبريات الشركات النفطية لبحث أوضاع
التوجه على المدى الطويل، ولكن على أي حال من المهم بالنسبة لنا أن نكون مستعدين لمختلف السيناريوهات".
وتابع بوتين: "من الصعب اليوم التنبؤ بمدى استمرار هذا
وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده لديها إمكانيات للحفاظ على الاستقرار حتى في حال حدوث تراجع في الاقتصاد العالمي..قائلًا :"إن الاحتياطات المتوفرة لدينا -بما في ذلك صندوق الرفاه الوطني- كافية لتحقيق استقرار الوضع وتنفيذ جميع الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بالميزانية حتى في حال حدوث تراجع في الاقتصاد العالمي".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: من الصعب توقع توجهات سوق النفط..وعلينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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