تركيا تعلن مغادرة آلاف المهاجرين باتجاه أوروبا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، أن الآلاف من المهاجرين غادروا البلاد باتجاه أوروبا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال المسؤول التركي، وفقًا لما أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية، إن تعداد المهاجرين الذين غادروا ولاية "أدرنة " شمال غربي البلاد باتجاه أوروبا بلغ 76 ألفًا و358 شخصًا.



يشار - في هذا الصدد - إلى أن تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا بدأ يوم الخميس الماضي، عقب إعلان (أنقرة ) أنها لن تعيق حركة المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - في وقت سابق - أن بلاده

ستبقي مفتوحة " أبوابها " أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مشيرا إلى أن بلاده لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.



يُذكر أن مليون لاجئ ومهاجر عبروا من تركيا إلى الجزر اليونانية عام 2015؛ مما أثار أزمة هجرة في أوروبا، غير أن هذا المسار أغلق تمامًا بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي مع (أنقرة) في مارس 2016 على وقف تدفق المهاجرين.

