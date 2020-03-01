روسيا تنفي إسقاط طائرة تابعة لقواتها الجوية في "إدلب" السورية

نفت وزارة الدفاع الروسية ما أوردته تقارير صحفية بشأن إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الروسية في سماء "إدلب" السورية، واصفة هذه التقارير ب"الكاذبة"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن المعلومات
وكانت ( دمشق ) قد نفت - من جانبها - إسقاط طائرة حربية سورية اليوم /الأحد/ على يد المسلحين في "إدلب"، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة "مسيّرة" تركية - من دون طيار - دخلت الأجواء السورية.
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