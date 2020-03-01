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روسيا تنفي إسقاط طائرة تابعة لقواتها الجوية في "إدلب" السورية

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 نفت وزارة الدفاع الروسية ما أوردته تقارير صحفية بشأن إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الروسية في سماء "إدلب" السورية، واصفة هذه التقارير ب"الكاذبة"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن المعلومات

التي تستند إلى مواقع إلكترونية للمسلحين ، وتزعم إسقاط طائرة من طراز "سو - 24" تابعة للقوات الروسية بنظام دفاع جوي محمول في أجواء منطقة "إدلب " لخفض التصعيد غير صحيحة و"كاذبة" ، مضيفة أن الطائرات الحربية الروسية في سوريا تنفذ مهامها كالمعتاد.
وكانت ( دمشق ) قد نفت - من جانبها - إسقاط طائرة حربية سورية اليوم /الأحد/ على يد المسلحين في "إدلب"، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة "مسيّرة" تركية - من دون طيار - دخلت الأجواء السورية.
 
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