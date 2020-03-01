أعلنت إيران، اليوم الأحد، إيقافها رحلات السياحة الدينية إلى دمشق حتى نهاية العام الإيراني الجاري ينتهي في 20 مارس، وذلك للحد من انتشار فيروسكورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع تأكيده توقيف إيفاد قوافل الزيارة إلىسوريا لزيارة مرقد السيدة زينب، بعد أن تم استئنافها قبل نحو 3 أشهر إثر تحسن الأوضاع الأمنية.
يذكر أن رحلات الزيارة برًا وجوًا من إيران إلى الأماكن المقدسة في العراق متوقف حاليًا أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: ايقاف الرحلات السياحة الدينية إلى دمشق بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.