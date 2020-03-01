إيران: ايقاف الرحلات السياحة الدينية إلى دمشق بسبب كورونا

أعلنت إيران، اليوم الأحد، إيقافها رحلات السياحة الدينية إلى دمشق حتى نهاية العام الإيراني الجاري ينتهي في 20 مارس، وذلك للحد من انتشار فيروس

كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع تأكيده توقيف إيفاد قوافل الزيارة إلى

سوريا لزيارة مرقد السيدة زينب، بعد أن تم استئنافها قبل نحو 3 أشهر إثر تحسن الأوضاع الأمنية.

يذكر أن رحلات الزيارة برًا وجوًا من إيران إلى الأماكن المقدسة في العراق متوقف حاليًا أيضًا.