المفوض السامي الأوروبي: نريد النجاح للسودان الجديد

قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والمفوض الأعلى للشئون الخارجية، والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يريد النجاح للسودان الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ألقاها في جامعة الخرطوم عن الديمقراطية والشراكة بين السودان والاتحاد الأوروبي من أجل السلام اليوم الأحد - أن الشباب السوداني ألهم العالم وأظهر مرارًا أن الشعب هو السلطة، والتغيير السلمي ممكن.
أضاف بوريل - في محاضرة
وأوضح أن الاتحاد يريد لدعوة السودانيين إلى الحرية أن تُسمع وتترجم إلى تغيير حقيقي لبلد عانى كثيرًا وأشجعكم أن تسعوا إلى تحقيق أهداف عالية وتستمروا على نهج التغيير السلمي، وإعادة بناء وطنكم وخلق السودان الجديد".
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