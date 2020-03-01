الصحة العالمية: 87 ألف مصاب بكورونا في العالم.. وحصيلة الوفيات تقترب من 3000

أصدرت منظمة الصحة العالمية آخر إحصائية لأعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث ارتفع العدد إلى ما يقرب من 87 ألف شخص، فيما اقتربت حصيلة الوفيات من ثلاثة آلاف شخص.

ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 46 حالة

ووفقًا لموقع روسيا اليوم أكدت المنظمة أن

عدد المصابين بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ حتى اليوم الأحد 86927 شخصًا، 79698 منهم في الصين، فيما بلغ عدد الوفيات 2976 شخصًا.

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وانتشر الفيروس حتى الآن في 59 دولة، حيث لا تزال كوريا الجنوبية أكبر بؤرة للوباء

بعد الصين مع 3526 حالة إصابة مؤكدة، وتأتي بعدها إيطاليا (1128 حالة) وإيران (593 حالة) واليابان (239 حالة).

وفي العالم العربي، سجل أكبر عدد حالات الإصابة في الكويت (45 حالة) والبحرين (40 حالة).

وسجلت في العالم أمس السبت 1753 حالة إصابة و66 حالة وفاة جديدة، بما في ذلك 435 إصابة و47 وفاة في الصين.

ودخل الفيروس أمس دولتين جديدتين، وهما المكسيك وسان مارينو.