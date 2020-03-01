بالفيديو: مشاهد صادمة.. “لعق أضرحة” في قم تحدياً لفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 02:03 مساءً - نشر ناشطون إيرانيون مقاطع مصورة تظهر عدداً من الزائرين لمدينة قم يعمدون إلى “تقبيل ولعق” الأضرحة في المزارات الدينية، معتقدين أنهم بذلك يتحدون فيروس كورونا.

وظهر أحد الرجال في فيديو انتشر على مواقع التواصل، يقول: “لا آبه بكورونا، يقولون إن هذا الضريح قد ينقل لنا الفيروس، بسبب احتمال أن يكون مصاب ما قد لمسه في وقت سابق، لكنني لا أكترث، أريد أن أصاب إذاً”.

وأثارت تلك المشاهد انتقادات واسعة على مواقع التواصل.

يأتي هذا بعد أن حذر عدد من رجال الدين في إيران من تلك التصرفات، لاسيما بعد ارتفاع أعداد الإصابات في مدينة قم.

كما أعلنت طهران وقم رسمياً تعليق صلاة الجمعة.

إلى ذلك، فرضت السلطات الايرانية مساء الأربعاء الماضي، قيوداً على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بإصابتهم به.

حرية التنقل

وقال وزير الصحة سعيد نمكي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون في حينه “بدل إعلان الحجر الصحي في مدن، سنفرض قيوداً على تنقل من يشتبه بأنهم أصيبوا بعدوى الفيروس أو تأكدت إصابتهم به”.

كما أضاف “تقرر نشر فرق عند مداخل العديد من المدن المزدحمة الحركة”، مشيراً إلى أن الإجراء دخل حيز التنفيذ بدون مزيد من التفاصيل.

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وتابع الوزير “أطلب من الناس عدم السفر”، مؤكداً أن أي شخص “مشتبه” بإصابته “في مدخل مدينة” سيتم “بالتأكيد وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً”، لكنه لم يحدد المدن المعنية بالإجراء.

قيود في قم

إلى ذلك، أعلن فرض “قيود على دخول العديد من العتبات المقدسة خصوصاً مزار فاطمة بقم (وسط) المدينة التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء، والحضرة الرضوية في مشهد (شمال شرق) ثاني أكبر مدن إيران والمزار الكبير.

كما أكد أنه لن يسمح بدخول الزوار إلى أماكن العبادة هذه إلا بعد تزويدهم بسائل مطهر لليدين، وبالمعلومات المناسبة بشأن المرض وأقنعة وإرشادهم حول ضرورة التحرك المستمر أي عدم التجمع، إنما تأدية الصلاة والمغادرة.

يذكر أن آخر الإحصاءات الرسمية في إيران، أظهرت تسجيل 9 وفيات بكورونا و205 إصابات إضافية خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 43 وفاة و593 إصابة. وأعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي السبت أن “العدد الإجمالي للإصابات بلغ 593 إصابة، والعدد الإجمالي للوفيات 43”.

كما أضاف “سجلنا 205 حالات إصابة إضافية بكوفيد-19 خلال 24 ساعة”، من ضمنها 22 حالة في محافظة غولستان في شمال شرقي البلاد.