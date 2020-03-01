كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 54 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد في إيران إلى 54 حالة، كما قفز عدد المصابين إلى 978، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها اليوم الأحد: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. وعدد الوفيات 54"، ودعا المتحدث، الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.

Advertisements

وقد أعلنت السلطات الإيرانية، أمس السبت، وفاة النائب الإيراني المنتخب حديثا عن مدينة رشت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، محمد علي رمضاني بالفيروس"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.