كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملية عسكرية تركية ضد النظام السوري بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت تركيا، اليوم الأحد، عملية عسكرية ضد النظام السوري في إدلب، مؤكدا أنه لا نية للتصادم مع روسيا.

وأوضحت السلطات التركية، أن عملية "درع الربيع" التي بدأت عقب الاعتداء على القوات التركية في إدلب 27 فبراير مستمرة بنجاح.

وبحسب قناة العربية، طالبت تركيا روسيا باستخدام نفوذها لوقف هجمات النظام وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي.

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وأعلنت تركيا تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة و8 مروحيات و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ و3 أنظمة دفاع جوي حتى الآن.

ولقي 55 جنديًا تركيًا، حتفهم في إدلب خلال شهر فبراير بهجمات متفرقة شنتها قوات النظام السوري.