كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخوان ليبيا يعزون تركيا في قتلى أدلب للتستر على خسائر أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خبراء في الشأن الليبي، اليوم الأحد، أن القيادي الإخواني الليبي خالد المشري، قدم تعزية لرئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب، في مقتل عدد من جنود أردوغان في إدلب السورية، متجاهلاً سقوط أكثر من 26 قتيلا تركيا و100 مرتزق سوري في ليبيا .

وبحسب الخبراء، جاءت هذه التعزية جاءت للتستر على خسائر أردوغان في ليبيا وكمحاولة من الإخوان لإخفائها.

وقد أعلنت تركيا، يوم الخميس الماضي، مقتل 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.