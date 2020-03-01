كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تستعد لإجراءات بقيمة 3.6 مليار يورو للتصدي لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الاقتصاد الإيطالي، روبرتو جوالتيري، اليوم الأحد، بأن بلاده ستطبق هذا الأسبوع إجراءات بقيمة 3.6 مليار يورو (3.5 مليار دولار) أو 0.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لمساعدة الاقتصاد على تحمل أزمة فيروس الاكليل.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبابليكا"، قال جاليتيري إنه واثق من أن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الارتفاع الضروري في هدف العجز الرسمي لإيطاليا، مضيفًا أن وزراء مجموعة اليورو سيتحدثون في منتصف الأسبوع عبر الهاتف حول الوضع. وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وتعاني إيطاليا من أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 1100 حالة مؤكدة منذ ظهور العدوى في 20 فبراير. وقد مات 29 شخصًا على الأقل.

وارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا في إيطاليا بسبب فيروس كورونا إلى 29.

كما كشف مسؤول صحي إيطالي عن وجود حالات مؤكدة للخلل القاتل وصل إلى أكثر من 1000. وقد أبلغت البلاد للتو عن 1188 حالة وفاة و29 حالة وفاة، وفقًا لأحدث الأرقام.

وتعد إيطاليا الآن أكثر الدول إصابة بعد الصين وكوريا الجنوبية. وتم إغلاق عشر مناطق في جميع أنحاء البلاد في محاولة يائسة لوقف انتشار الفيروس. وتم تأجيل خمس مباريات من دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى 13 مايو للحد من خطر انتشار الفيروس.

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ويأتي ذلك بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة مرضى آخرين في إنجلترا بالفيروس، مما رفع عدد المصابين في المملكة المتحدة إلى 23.

وأعلنت أيرلندا للتو عن أول حالة لها وتوفي رجل في الولايات المتحدة حيث أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ.

وأصاب رجل مصاب بفيروس كورونا بالذعر الضيوف في فندق راديسون بلو في ليفربول بعد عزله ذاتيًا بعد الاختلاط في المطعم والبار.

وحذرت حكومة المملكة المتحدة من أن 70 في المائة من البريطانيين قد يصابون بالفيروس إذا أصبح وباءً.

وتضع الحكومة أيضًا خططًا لإغلاق جميع الفصول الدراسية والنقل العام في المملكة المتحدة كسيناريو في أسوأ الحالات.