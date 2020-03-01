كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسقاط طائرة مسيرة تركية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

وتناقلت مصادر للجماعات المسلحة السورية، مقاطع فيديو، قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو، كانت تحلق في سماء مدينة سراقب في ريف إدلب شمالي البلاد.

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ومن جانبها نفت وسائل الإعلام السورية هذه الأنباء، مؤكدة من أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوري، إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد، وخصوصا إدلب، أمام الطائرات والطائرات المسيرة.