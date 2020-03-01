كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل الإعلام السورية تنفي سقوط طائرة حكومية في شمال غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وسائل إعلام حكومية سورية سقوط طائرة حكومية، اليوم الأحد، وقالت إن الجيش أسقط طائرة بدون طيار تركية على بلدة سراقب في منطقة ادلب في شمال غرب سوريا.

وأعلنت وكالة الأناضول التركية الحكومية في وقت سابق من اليوم الأحد، أن طائرة حكومية سورية أسقطت في إدلب.

وصرحت وسائل إعلام حكومية، اليوم أيضًا، أن الجيش السوري أعلن أن المجال الجوي فوق شمال غرب سوريا أغلق أمام الطائرات، والطائرات بدون طيار متعهدًا بإسقاط أي طائرة تنتهكها.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله "أي طائرة تنتهك مجالنا الجوي ستعامل على أنها طائرات معادية يجب إسقاطها". وفقًا لوكالة رويترز.

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وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، بأنه في إطار جهوده لحماية المدنيين ووقف الهجمات في إدلب، شمال غرب سوريا، تبحث تركيا عن طريقة يمكنها من خلالها استخدام المجال الجوي في المنطقة.

وصرح الرئيس أردوغان للمشرعين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة "مشكلتنا الأكبر هي أننا لا نستطيع استخدام المجال الجوي (فوق إدلب)"، جنوب الحدود التركية. مضيفًا "آمل أن نكتشف شيئًا قريبًا لهذا الغرض".

وشدد على أن تركيا لن تتراجع عن إدلب.

