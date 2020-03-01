كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: الجيش سيسقط أي طائرة تخترق الشمال الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وسائل إعلام حكومية سورية، اليوم الأحد، بأن الجيش السوري أعلن أن المجال الجوي فوق شمال غرب البلاد أغلق أمام الطائرات، والطائرات بدون طيار متعهدًا بإسقاط أي طائرة تنتهكها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "أي طائرة تنتهك مجالنا الجوي ستعامل على أنها طائرات معادية يجب إسقاطها". وفقًا لوكالة رويترز.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، بأنه في إطار جهوده لحماية المدنيين ووقف الهجمات في إدلب، شمال غرب سوريا، تبحث تركيا عن طريقة يمكنها من خلالها استخدام المجال الجوي في المنطقة.

وصرح الرئيس أردوغان للمشرعين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: "مشكلتنا الأكبر هي أننا لا نستطيع استخدام المجال الجوي (فوق إدلب)"، جنوب الحدود التركية. مضيفًا "آمل أن نكتشف شيئًا قريبًا لهذا الغرض".



وشدد على أن تركيا لن تتراجع عن إدلب.

