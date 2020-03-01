كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 1/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي: سنواصل طرد جميع القوات الأجنبية من طرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أنه سيواصل هجومه ضد ميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وسيطرد جميع القوات الأجنبية التي تقاتل حاليا في البلد الواقع شمالي أفريقيا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || كوريا الجنوبية تبلغ عن 210 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC)، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 210 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 3736 حالة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز". أخبار عالمية عاجلة اليوم || اليونان تتهم تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود

اتهمت السلطات اليونانية، تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود في "هجوم" منظم وقالت إنها مصرة على إبعادهم.

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