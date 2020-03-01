كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تستعد لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إن بلاده تخطط لتفاقم وباء فيروس كورونا العالمي، واصفًا تفشي المرض بأنه "تحد مهم للغاية"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال هانكوك لقناة سكاي نيوز: "لدينا استراتيجية واضحة للتعامل مع فيروس كورونا - وهو تحد مهم للغاية.. نحن نخطط أيضًا في حالة تفاقم هذا الأمر، واصبح أسوأ بكثير".

وعلي صعيد آخر، قال وزير المالية أولاف شولز في تصريحات نشرت، اليوم الأحد، إن ألمانيا ستكون في وضع يسمح لها بسن حزمة من الحوافز المالية إذا تسبب فيروس كورونا في حدوث أزمة اقتصادية عالمية.

أثار انتشار الفيروس مخاوف من حدوث وباء. في ألمانيا، كان هناك 66 حالة مؤكدة، وسعت لجنة الأزمات الحكومية يوم الجمعة من إرشادات السفر عبر الحدود وألغت الأحداث الدولية الكبرى.

وقال شولز لصحيفة فيلت آم سونتاج: "في حالة حدوث اضطراب كبير في الاقتصاد العالمي بسبب تأثر الأسواق ومراكز الإنتاج العالمية، فلدينا كل الوسائل للتصرف بسرعة وحسم.. سياستنا المالية مبنية على أساس متين حتى نتمكن من التعامل مع أزمة اقتصادية كبيرة بكل قوة."

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هناك مخاوف من أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى غرق ألمانيا في ركود، بالنظر إلى اعتماد الاقتصاد على الصادرات وسلاسل التوريد الصينية.

وفي الوقت نفسه، قاومت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل اليمينية الدعوات لتولي ديون جديدة لتمويل حافز مالي لإنعاش الاقتصاد المتوقف. سيحتاج أي قرار بإطلاق حافز مالي إلى موافقة من كل من المحافظين في حزب ميركل وشركائهم في الائتلاف الاجتماعي الديمقراطي الصغار.

وقال شولز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي: "إذا كان الوضع يتطلب أن يكون هذا التحفيز ضروريًا، فلدينا الوسائل اللازمة لتقديم برنامج التحفيز المالي".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الاقتصاد بيتر التماير إن ألمانيا قد تطبق تخفيضات ضريبية لتخفيف تأثير فيروس كورونا في حالة تفاقم الوباء.

