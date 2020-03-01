جامعة الملاكمة “تقدم” حصيلة المشاركة المغربية في الإقصائيات الأولمبية

إختتمت، أمس السبت، الإقصائيات الأولمبية داكار بدولة السينغال، التي إنطلقت فعالياتها يوم الخميس 20 فبراير المنقضي .

وعرف هذا الحدث الإفريقي حضور القفاز المغربي، الذي كان ممثلا بخمس ملاكمات وثماني ملاكمين ذكور بصموا على مشاركة فعالة تهدف لحجز بطاقة التأهل إلى الألعاب الأولمبية طوكيو الصيف القادم.

ونجحت لبؤة الأطلس عن وزن 75 كلغ خديجة المرضي في التتويج بالميدالية الذهبية إلى جانب رباب شضار عن وزن 51 وأميمة بلحبيب وزن 69 كلغ.

Advertisements

وحسم التأهل لطوكيو، كذلك، الأسد الأطلسي يونس باعلا بعد فوزه بذهبية وزن 91 كلغ، والبطل عبد الحق ندير وزن 63 كلغ، ومحمد الصغير وزن 81 كلغ بعد خوضهما نزال السد بالدور النصف النهائي الترتيبي لتكون حصيلة القفاز المغربي بتأهل 3 ملاكمات ومثلهم من الملاكمين الذكور.

وتوجت بالميدالية البرونزية البطلة الواعدة برطال وداد عن وزن 57 كلغ إلى جانب البطل أحمد بوروس عن وزن ما فوق 91 كلغ، غير أنهما لم ينجحا في بلوغ نهائيات أولمبياد طوكيو.

وبهذا الإنجاز تمكن القفاز المغربي من التتويج بالمرتبة الأولى في الترتيب العام للمنتخبات المشاركة بدورة داكار، متقدما على الجزائر صاحب المركز الثاني، والكوت ديفوار الذي حل ثالثا.