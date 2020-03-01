الأمير هاري يفاجئ العالم بدخوله عالم الغناء-فيديو

فاجأ الأمير هاري، أخيرا، العالم بكشفه أنه سيخوض تجربة الغناء، إلى جانب نجم موسيقى الروك، جون بون جوفي.

وانضم هاري إلى جون بون جوفي، لتسجيل أغنية تهدف إلى دعم مؤسسة خيرية، وقد سجل صوته في استوديوهات Abbey Road، وسيكون العمل عبارة عن نسخة جديدة من أغنية جون بون .Unbroken، وذلك كله بهدف جمع الأموال لمؤسسة هاري وزوجته ميغان.

وعاد هاري إلى بلاده لمباشرة سلسلة من التعهدات الملكية، التي ربما هي الأخيرة له قبل أن يتنحى عن أداء الواجبات الملكية رسميا في 31 مارس الحالي.

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يذكر أن أغنية Unbroken تتحدث عن المحاربين القدامى، الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) .

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسيكس، على أنستغرام، مقطع فيديو لهاري، وجون بون جوفي داخل استوديوهات التسجيل في لندن، ورافقها تعليق: “قلت بأنني سأحاول.. ترقبوا المزيد في وقت لاحق”.