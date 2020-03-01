بعد تعليق السعودية للعمرة.. المغرب يشيد بالقرار ويدعو المواطنين للالتزام به

بعد اتخاذ السلطات السعودية، لقرار إلغاء تأشيرات العمرة، بسبب المخاوف من انتشار فيروس “كورونا”، وجهت السلطات المغربية الدعوة للمواطنين لاحترام التدابير السعودية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، إن “المملكة المغربية تعتبر التدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار الوباء، مسؤولة وصائبة”.

وحسب ذات المصدر، فإن السلطات المغربية “تدعو المواطنين المغاربة إلى احترام هذه التدابير والتجاوب معها”.

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وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا بسبب انتشار فيروس (19-COVID) “كورونا”.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها قررت، أيضا، تعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكِّل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالسعودية.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة قررت تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، ويُستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السعودية ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السعودية حاليًا، ويرغبون في العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى السعودية، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وأشار المصدر ذاته أن الغرض من الإجراءات التي تم اتخاذها هو توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي السعودية لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، أو لغرض السياحة.