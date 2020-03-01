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رد الاعلامي سيمو بلبشير، ليلة أمس الأحد، على أخبار علاقته بملف حمزة “مون بيبي”، نافيا أي علاقة له بعائشة عياش المتهمة فيه.
وكان اسم سيمو بلبشير قد ربط بالقضية مؤخرا، وراج أنه هو صاحب حساب حمزة “مون بببي”، وأن عائشة عياش فضحت أمره للفرقة الوطنية بعد القبض عليها.
وكتب سيمو بلبشير الذي يستقر في الولايات المتحدة الأمريكية، على ستوري في أنستغرام، أن لا علاقة له بما يروج حاليا، وليست له أي صلة بعائشة عياش، مضيفا أن أي دليل سواء كان مكالمة أو محادثة مع عائشة عياش غير موجود وممكن أن تتأكد الفرقة الوطنية من ذلك.
وراج اسم سيمو بلبشير في الملف بعد تحقيقات مع عائشة عياش، ونقلت تقارير إعلامية عن مصادرها أنه هو صاحب حساب حمزة “مون بيبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ذيوع أخبار عن أنه “الرأس المدبر” لحساب “حمزة مون بيبي”.. سيمو بلبشير يخرج عن صمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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