ذكرى تأسيس “أخبار اليوم”.. الأشعري: تملك خطا تحريريا يعبر عن طموحاتنا جميعا

تطفئ جريدة “أخبار اليوم”، بحلول شهر مارس، شمعة الذكرى الحادية عشر لتأسيسها، وسط مزيد من التضييق والحصار؛ ورفقة طاقمها الشاب والطموح، تخوض الجريدة وتواجه في كل يوم الصعاب التي تستهدف وجودها وبقاءها، وتمضي منارة تُزين الحقل الصحافي والإعلامي الوطني بشهادة كثير من المثقفين والسياسيين.
في ذكرى التأسيس، ينشر “اليوم 24” تباعا شهادات مثقفين وسياسيين وفنانين، وقد اختلفت مرجعيات أصحابها ورهاناتهم.
محمد الأشعري (سياسي ومثقف ووزير سابق):
أنا من القراء الأوفياء لجريدة “أخبار اليوم”، تقريبا، منذ تأسيسها، لأنها تملك خطا تحريريا يعبر عن طموحاتنا نحن جميعا.
شخصيا أقتنيها وأتابعها بصفة يومية، لكن ما يثير إعجابي، أيضا، هم صحفيوها الذين يجتهدون في كل مرة، كل حسب تخصصه ومجاله، سواء الصفحة الثقافية أو السياسية…، إلى جانب التغطيات الغزيرة لمجموعة من الأحداث في كل ربوع المملكة، فضلا عن الملفات الأسبوعية والحوارات المتنوعة جدا، ما يجعلني شخصيا أعتبر أنها الصحيفة الوحيدة الموجودة في الساحة الإعلامية.
وأختم تصريحي هذا متمنيا لهذه الجريدة المعطاءة التوفيق والإفراج عن مؤسسها توفيق بوعشرين، وأن تسير قدما.
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