روسيا تعتبر اعتداء الشرطة التركية على موظفي وكالة "سبوتنيك" "انتهاكا صارخا"

الأحد 1 مارس 2020

ذكرت وكالة "سبتونيك" الروسية اليوم الأحد أنها فقدت الاتصال بـ 3 من موظفيها في أنقرة بعدما توجهوا إلى قسم للشرطة للإبلاغ عن تعرض مقار إقامتهم لهجمات من جانب محتجين غاضبين.



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ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية أن الهجوم على موظفي مكتب الوكالة في تركيا ثم اعتقال الشرطة لهم يمثل "انتهاكاً صارخاً لحقوقهم كصحافيين".

وقالت الوزارة إنه لم يتسن التواصل مع موظفي "سبوتنيك تركيا" منذ توجههم للشرطة، وحثت موسكو أنقرة على التدخل لحل الوضع، والعمل من أجل ضمان سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية في البلاد