- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتبر اعتداء الشرطة التركية على موظفي وكالة "سبوتنيك" "انتهاكا صارخا" والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
ذكرت وكالة "سبتونيك" الروسية اليوم الأحد أنها فقدت الاتصال بـ 3 من موظفيها في أنقرة بعدما توجهوا إلى قسم للشرطة للإبلاغ عن تعرض مقار إقامتهم لهجمات من جانب محتجين غاضبين.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية أن الهجوم على موظفي مكتب الوكالة في تركيا ثم اعتقال الشرطة لهم يمثل "انتهاكاً صارخاً لحقوقهم كصحافيين".
وقالت الوزارة إنه لم يتسن التواصل مع موظفي "سبوتنيك تركيا" منذ توجههم للشرطة، وحثت موسكو أنقرة على التدخل لحل الوضع، والعمل من أجل ضمان سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية في البلاد
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعتبر اعتداء الشرطة التركية على موظفي وكالة "سبوتنيك" "انتهاكا صارخا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.