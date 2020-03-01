عاجل.. مليشيا الحوثي تسيطر على مركز محافظة الجوف

الأحد 1 مارس 2020

سيطرت مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، 01/آذار/2020، على مركز محافظة الجوف، بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا.



وقالت مصادر عسكرية إن المليشيا تمكنت من السيطرة على مدينة الحزم، مركز المحافظة، بعد مواجهات عنيفة.

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وكانت المليشيا قد سيطرت، أمس، على مديرية الغيل القريبة من مركز المحافظة.

ومنذ أسابيع تشهد المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين