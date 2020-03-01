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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تكشف عن وضع 135 مصريا خالطوا صينيا مصابا بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور إن وزارة الصحة المصرية أخضعت 135مواطناً لفحوصات بعدما خالطوا صينياً يحمل فيروس كورونا وتم اكتشافه قبل أسبوعين، وثبت عدم إصابتهم جميعا.
وأضاف خلال تصريحات صحافية له مساء السبت أن السلطات المصرية تعاملت باحترافية في رصد وفحص جميع المخالطين للصيني المصاب وتأكدت من عدم إصابتهم بالفيروس.
وأشاد بالإجراءات التي اتبعتها مصر لإجلاء رعاياها في مدينة ووهان الصينية وعزلهم في منطقة حجر صحي أعدت خصيصاً، وجهزت مستشفى بأحدث وأكفأ الأجهزة والمعدات لاستقبال أي مصاب بالفيروس.
وأكد جبور أن مصر تجري عمليات الترصد والبحث لتاريخ السفر لأي شخص قادم من الدول التي انتشر فيها المرض وهي الصين وإيران واليابان وإيطاليا، مؤكدا وجود فريق يقوم حاليا برصد وفحص جميع المخالطين لسائحين فرنسيين وآخر كندي أعلن عن إصابتهما بالمرض عقب عودتهم لبلادهم وتبين أنهم زاروا مصر مؤخرا.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت السبت أنها على علم بالتقارير الصادرة عن السائحين الفرنسيين والآخر الكندي الذين ثبت مؤخرا إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من مصر.
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