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شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن إغلاق مجالها الجوي في الشمال والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
أعلن الجيش السوري، الأحد، إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات وأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية والتي تضم محافظة إدلب.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تركية فوق إدلب.
وأكد الجيش السوري أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي السوري في الك المنطقة على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إن قوات تركيا تواصل تنفيذ أعمال عدوانية ضد سوريا في إدلب وما حولها.
وبين أن العدوان التركي يتضمن استهداف مواقع الجيش، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية.
وأضاف المصدر أن أعمال تركيا العدوانية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الإرهابيين من ضربات الجيش السوري.
ولفت إلى أن تلك الممارسات تثبت تنصل أنقرة من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي
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