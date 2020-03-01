شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في النرويج وكرواتيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:23 مساءً, 1 مارس 2020 م سجلت النرويج ثمان حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا.

وذكرت تقارير إعلامية أن ثلاث حالات من الإصابات الجديدة التي سجلت هي لأشخاص يعملون في مستشفى جامعة أوسلو، وذلك وفقًا لما أعلنه المعهد النرويجي للصحة العامة.

وفي ذات السياق، سجلت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في كرواتيا إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث وصل إجمالي المصابين حتى الآن إلى ستة حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في النرويج وكرواتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.