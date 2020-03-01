تايلاند تعلن أول وفاة بـ “كورونا”.. والرئيس الروسي: الأوضاع تحت السيطرة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:57 مساءً, 1 مارس 2020 م
المناطق - الرياض
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت: إن حالة الوفاة تعد الأولى في تايلاند منذ بداية تفشي الوباء، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الأوضاع في بلاده تحت السيطرة فيما يتعلق بفيروس كورونا، مبينًا أن السلطات الروسية تفعل كل ما يلزم لمكافحته.
وأشار بوتين، خلال اجتماعه بممثلين عن مجلس الوزراء وشركات النفط والغاز بالعاصمة موسكو، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي يأمل أن تكون فعالة، لافتًا الانتباه إلى أن الوضع تحت السيطرة بشكل عام.
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