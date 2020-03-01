شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظتي قلقيلية و الخليل.

وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أنس مأمون شريم ، وعبد العزيز وفا حوتري ، وعمر أمجد عبد الرؤوف ، خلال حاجز طيار نصبه الاحتلال على شارع "حبلة القديم" جنوبي مدينة قلقيلية.

من جهة أخرى داهمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واقتحمت منازل المواطنين، وعبثت في محتوياتها، واعتقلت مهند جمال موسى شلالدة، ومعاذ أحمد محمد شلالدة.