سوق العراق: ارتفاع عدد الاسهم المتداولة وقيمتها خلال الاسبوع الماضي

وقال السوق في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "عدد الشركات المتداولة اسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 49 شركة من اصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف السوق ان "عدد الاسهم المتداولة بلغت 6.092مليار سهم بارتفاع بلغ 2.3% قياسا بالأسبوع الماضي بقيمة مالية بلغت 5.771 مليار دينار بارتفاع بلغ 32.1% قياسا بالأسبوع الماضي تحققت من خلال 2389 صفقة".



واشار الى ان "موشر الاسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 462.83 نقطة مسجلا استقرارا عن اغلاقه في الاسبوع الماضي".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لأطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين, وينظم خمسة جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

