محمد علاوي يصل إلى مجلس النواب

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي كانا في استقبال علاوي، وعقدوا اجتماعاً داخل البرلمان".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.