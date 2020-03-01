مصدر: محاولات لتاجيل جلسة البرلمان الى الاربعاء المقبل

كشف مصدر برلماني، الاحد، عن محاولات لتاجيل جلسة البرلمان الى الاربعاء المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك محاولة من فريق الداعم لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لتأجيل جلسة البرلمان الاستثنائية الى الأربعاء المقبل".
واضاف ان "الكتل الرافضة تشدد على ضرورة استبدال علاوي بآخر من اختيار البيت السياسي الشيعي".
وافاد مصدر برلماني، اليوم الاحد، بانه تم تأجيل يؤجل عقد جلسة البرلمان نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب.
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