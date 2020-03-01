السوداني يتحدث عن لقاءات 'مكثفة' جمعت علاوي وقيادات بشأن الكابينة الحكومية

اعتبر النائب محمد شياع السوداني، الأحد، أن جزءاً من مشكلة القوى السياسية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي هو التواصل معه ومع فريقه التفاوضي، فيما تحدث عن لقاءات "مكثفة" عُقدت أمس الأول الجمعة، بشأن حكومة علاوي.
وقال السوداني في حديث لـ الخليج 365، إنه "لم نرَ أي تعديل للتشكيلة الوزارية ازاء الملاحظات التي أشرت من النواب والرأي العام حول بعض أعضاء التشكيلة"، معتبراً أن "جزءاً من مشكلة القوى السياسية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي هو مسألة التواصل معه ومع فريقه التفاوضي".
وأضاف السوداني: "كانت هناك لقاءات مكثفة يوم الجمعة جمعت العامري والحكيم والفياض والحلبوسي وعلاوي ووزير المالية فؤاد حسين"، مبيناً أن "هذه اللقاءات كان يعول عليها معالجة هذه الملاحظات والحصول على مزيد من التوافق للمضي في عقد الجلسة والتصويت على الحكومة".
وأضاف السوداني: "كانت هناك لقاءات مكثفة يوم الجمعة جمعت العامري والحكيم والفياض والحلبوسي وعلاوي ووزير المالية فؤاد حسين"، مبيناً أن "هذه اللقاءات كان يعول عليها معالجة هذه الملاحظات والحصول على مزيد من التوافق للمضي في عقد الجلسة والتصويت على الحكومة".
ومضى السوداني، إلى القول إن "هناك سلطة لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس وزراء خلال خمسة عشر يوماً في حال عدم تمكن المكلف من تقديم حكومته أمام البرلمان".
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