رؤساء الكتل النيابية 'الشيعية' يعقدون اجتماعا باستثناء دولة القانون

عقد رؤساء الكتل النيابية "الشيعية"، قبل جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الاحد، اجتماعا باستثناء ائتلاف دولة القانون.
وقال مصدر، نيابي، لـ الخليج 365، إن تلك الكتل عقدت، اجتماعها في مقر كتلة الحكمة، مبينا ان الاجتماع ضم النائب حسن شاكر الكعبي عن بدر، ونبيل الطرفي عن سائرون، واحمد الاسدي عن سند، وحيدر الفوادي عن عطاء، وعدنان فيحان عن صادقون.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الاحد، جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وذلك بعد ارجاءها الخميس الماضي، بسبب عدم التوافق وسط مقاطعة "الكرد والسنة" .
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