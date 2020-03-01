رابطة المصارف الخاصة: إطلاق قروض لجميع الراغبين بشراء الوحدات السكنية

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "دعماً من البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة لحل أزمة السكن التي تعيشها البلاد منذ زمن، قررنا إطلاق قرض الـ75 مليون دينار لجميع العراقيين الراغبين بشراء وحدات سكنية جاهزة وبمدة تسديد 10 أعوام"، مبينا أن "البنك المركزي العراقي وجه جميع المصارف المشاركة في مبادرة الواحد تريليون دينار لتخصيص جزء من الأموال لدعم قطاع الإسكان".وأضاف طارق، أن "فائدة القرض ستكون 4٪ سنوياً، كما أن البنك المركزي حث المصارف الخاصة بوضع فوائد تفضيلية وزيادة مستوى التنافسية من خلال جعل الفائدة أقل من 4٪ كمحاولة للتخفيف من عبء الدين من جهة وجذب الموظفين الحكوميين إلى التوطين في المصارف وزيادة الشمول المالي والتقليل من الاكتناز".

وأشار طارق، إلى أن "دعم المصارف الخاصة لقطاع الإسكان وتخفيف أزمة السكن ستساهم في تحريك الاقتصاد العراقي، وزيادة فرص العمل كون قطاع الإسكان يساهم في تحريك القطاعات الأخرى".