بالصور.. العلاوي والتحرير قبل قليل

تنشر وكالة الخليج 365، صورا من منطقة العلاوي وساحة التحرير وسط بغداد. وتظهر الصور ادناه توجه المئات من المتظاهرين الى المنطقتين المذكورتين رفضا لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي. فيما رفع المتظاهرون عدد من اللافتات والاعلام العراقية اضافة الى صور الشهداء الذين قتلوا خلال التظاهرات. الصور ادناه قرب منطقة العلاوي وسط بغداد: الصور ادناه من ساحة التحرير بعدسة علي جاسم Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.