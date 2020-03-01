التربية تتخذ اجراءات تخص دوام موظفيها للوقاية من تفشي 'كورونا'

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها اتخذت إجراءات تخص دوام موظفي المديريات العامة في ديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة.

وبينت الوزارة بأن يكون دوام الوكلاء والمدراء العامين ومعاوني المدراء العامين ورؤساء الأقسام والشعب بشكل كامل ورسمي يومياً، فيما يكون دوام الموظفين في المؤسسات والمديريات العامة التابعة لوزارتنا 50% من الكوادر وذلك بالتنسيق مع المديرين العامين ومدراء الأقسام، وذلك ابتداء من يوم (الأحد 1 من آذار / مارس الحالي) ولحين إصدار تعليمات جديدة من قبل خلية الأزمة.

