اعلنت وزارة التربية، عن اتخاذها اجراءات تخص دوام موظفيها للوقاية من تفشي فيروس "كورونا"، ابتداء من اليوم الاحد.
وبينت الوزارة بأن يكون دوام الوكلاء والمدراء العامين ومعاوني المدراء العامين ورؤساء الأقسام والشعب بشكل كامل ورسمي يومياً، فيما يكون دوام الموظفين في المؤسسات والمديريات العامة التابعة لوزارتنا 50% من الكوادر وذلك بالتنسيق مع المديرين العامين ومدراء الأقسام، وذلك ابتداء من يوم (الأحد 1 من آذار / مارس الحالي) ولحين إصدار تعليمات جديدة من قبل خلية الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تتخذ اجراءات تخص دوام موظفيها للوقاية من تفشي 'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.