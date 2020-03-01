شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش السوري تسقط مسيَّرة تركية في إدلب.. تعرف على مواصفاتها وسعرها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أسقطت القوات السورية، اليوم الأحد، 01/آذار/2020، طائرة تركية من دون طيار في سماء إدلب.

Advertisements ووفق مصادر إعلامية فإن الطائرة التي أسقطت في سراقب بريف إدلب تبين أنها طائرة تركية من طراز TAI Anka العنقاء. وأكدت المصادر أن تكلفة الطائرة التي تم إسقاطها حوالي 5 ملايين دولار أمريكي

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