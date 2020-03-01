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اليونان منعت 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

اليونان منعت 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها

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متابعات_الخليج 365

أعلنت اليونان الأحد أنها منعت في غضون 24 ساعة نحو 10 آلاف مهاجر آتين من تركيا من دخول أراضيها، بحسب مصادر حكومية.

 

فمن صباح السبت الساعة 6,00 (4,00 بتوقيت غرينتش) إلى الساعة نفسها من يوم الأحد "جرى منع 9,972 عملية دخول غير شرعية في منطقة ايفروس"، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية في بيان صحافي صدر عن المعبر الحدودي في كاستانييس في شمال شرق اليونان.

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