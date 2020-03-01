اليونان تصف ما تقوم به تركيا بـ"الهجوم المنظم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وصفت اليونان ما تقوم به تركيا بالهجوم المنظم .. مشيرة إلى أنها منعت ما يقرب من 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها عبر الحدود التركية خلال الساعات الماضية، واصفة ما تفعله أنقرة بـ"الهجوم المنظم".



وجاء في بيان صحفي صدر عن المعبر الحدودي في كاستانييس شمال شرق اليونان، أنه "منذ صباح السبت الساعة 6,00 (4,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة نفسها من يوم الأحد، تم منع 9,972 عملية دخول غير شرعية في منطقة ايفروس".

ومنذ يوم الجمعة، تشهد الحدود التركية اليونانية تدفقات كبيرة من اللاجئين، بعد تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان بفتحها أمام العبور لأوروبا، في أعقاب خسارته ٣٣ جنديا بإدلب، في أكبر خسارة عسكرية تشهدها بلاده منذ تدخلها في سوريا عام 2016.

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وشهدت كاستانيس توترا، يوم أمس، بعد أن لجأت الشرطة اليونانية لاستخدام الغاز المسيل للدموع لمنع مئات المهاجرين القادمين من الجانب التركي من دخول أراضيها.

خطوة تركية تسير عكس الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام 2016، والذي تعهدت الأولى بموجبه بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتتهم اليونان تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود، في "هجوم" منظم، وقالت إنها مصرة على إبعادهم.

والعلاقات بين اليونان وجارتها تركيا متوترة حتى في أفضل الظروف.

وفي عامي 2015 و2016 كانت اليونان بوابة رئيسية لمئات الآلاف من طالبي اللجوء، لكنها أكدت أنها لن تسمح بدخول المهاجرين