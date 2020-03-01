اخبار العالم

سوريا تعلن إغلاق مجالها الجوي في الشمال

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تعلن إغلاق مجالها الجوي في الشمال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

سوريا تعلن إغلاق مجالها الجوي في الشمال

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش السوري، الأحد، إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات وأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية والتي تضم محافظة إدلب.

 

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تركية فوق إدلب.

 

وأكد الجيش السوري أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي السوري في الك المنطقة على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.

Advertisements

 

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إن قوات تركيا تواصل تنفيذ أعمال عدوانية ضد سوريا في إدلب وما حولها.

 

وبين أن العدوان التركي يتضمن استهداف مواقع الجيش، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية.

 

وأضاف المصدر أن أعمال تركيا العدوانية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الإرهابيين من ضربات الجيش السوري.

 

ولفت إلى أن تلك الممارسات تثبت تنصل أنقرة من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تعلن إغلاق مجالها الجوي في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا