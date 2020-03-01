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اجتماع عربي لبحث تطورات الأزمة مع إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

اجتماع عربي لبحث تطورات الأزمة مع إيران

متابعات_الخليج 365

تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء المقبل برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة المملكة العربية ومصر ومملكة البحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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وستناقش اللجنة تقريراً أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية في ضوء مشاوراتها مع رئاسة اللجنة (دولة الإمارات العربية المتحدة) حول تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة التي وضعتها في اجتماعات سابقة للتصدي لهذه التدخلات سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وأمنياً.

 

ومن المقرر أن تدرس اللجنة مشروع قرار بشأن تطورات الأزمة مع إيران وكيفية التصدي لها، ورفع هذا المشروع إلى وزراء الخارجية العرب لاعتماده كخطة تحرك عربي للتعامل مع هذه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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