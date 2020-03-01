شكرا لقرائتكم برلمان العراق يرجئ جلسة التصويت على حكومة علاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرجأ مجلس النواب العراقي الأحد انعقاد جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.

يأتي هذا في وقت يتزايد الضغط على حكومة علاوي، الذي يواجه رفضاً من قبل الشارع، فضلاً عن الأحزاب الكردية، وتحالف القوى العراقية، الذي أعاد التذكير اليوم أيضاً بموقفه الرافض للتشكيلة الوزارية.

فقبل جلسة البرلمان، جدد تحالف القوى رفضه لعلاوي، مؤكدا مقاطعة نوابه الجلسة، داعياً باقي الكتل السياسية لتفهم موقفه.

الفتح وسائرون يتمسكان بالجلسة

في المقابل، أعلن النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير تعيبان، أن تحالفي سائرون(الذي يتزعمه التيار الصدري) والفتح مصممان على تمرير التشكيلة الوزارية في جلسة اليوم.

وسبقت الجلسة التي كانت مقررة، لقاء بين نواب تحالفي سائرون والفتح. وقالت مصادر للعربية إن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتمرير 15 وزارة، وهي حصة الكتل الشيعية حتى الآن من أصل 22 وزارة وربما 23 في حال استحداث وزارة شؤون كردستان.

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تأجيل سابق

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان أجل سابقاً جلسة كانت مقررة السبت إلى الأحد، حيث تنتهي المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس المكلف.

وفي استمرار للجدل السياسي على منح الثقة، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمس "موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة حكومته، إلى يوم الأحد".

والأحد هو الموعد النهائي لينهي مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال أمده والاتفاق على حكومة جديدة وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح بموجب الدستور تعيين رئيس وزراء من جانبه.

وقد يدفع الإخفاق في المضي قدماً في التصويت، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يشكل أنصاره الكتلة الأكبر في البرلمان(تحالف سائرون) إلى تنظيم احتجاجات جماهيرية.

لا سيما وأن الصدر كان هدد سابقاً باحتجاجات مليونية في المنطقة الخضراء إذا لم يصوت على الحكومة هذا الأسبوع.