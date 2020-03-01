خلافات موسكو وأنقرة تأخذ «منعطفاً خطيراً».. مجهولون في تركيا يعتدون على موظفي وكالة «سبوتنيك» الروسية

قام مجهولون بالاعتداء على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في العاصمة التركية أنقرة، مساء أمس السبت، مرددين هتافات: "خونة الوطن"، "جواسيس الروس".

وقالت مارجاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيجودنيا" وقناة "آر تي"، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر، إن مجهولين اعتدوا على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في العاصمة التركية أنقرة.

وأضافت سيمونيان أن المجهولين رددوا هتافات: "تركيا للأتراك!" "خونة!" و"الجواسيس الروس!".

وتابعت: "ننتظر رد الشرطة التركية على هذا الاعتداء".

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا تشهد حالة من عدم الاستقرار في الوقت الحالي، بسبب دعمها لطرفين متناحرين في الحرب السورية، لكنهما تعاونتا في مساعي التوصل لحل سياسي وأقامتا علاقات وثيقة في مجالي الدفاع والطاقة.

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وخلال الأيام الماضية، تبادلت موسكو وأنقرة الاتهامات والتصريحات النارية بشأن مخالفة اتفاقات للحد من العنف في إدلب شمال غربي سوريا، ليصل الأمر إلى الأزمة في ليبيا.

ولم تتوقف حرب التصريحات بين الجانبين عند هذا الحد، ففي تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية، تطرق أردوغان إلى النفوذ الروسي في ليبيا، الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لبسط نفوذها هناك.

وقال أردوغان إن روسيا "تدير الصراع في ليبيا على أعلى مستوى"، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ورد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف على تصريحات أردوغان، حيث قال إن مزاعم الرئيس التركي "لا تتوافق مع واقع الأمور".

وأعلنت الأمم المتحدة أن التدخلات الخارجية في شئون ليبيا وإرسال الأسلحة والمقاتلين الأجانب في ازدياد.

وترسل تركيا مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، وهو ما اعترف به أردوغان في وقت سابق خلال مقابلة صحفية، حيث قال: "سيكون لدينا فريق مختلف في ليبيا. لن يكونوا من جنودنا. هذه الفرق والقوات القتالية المختلفة ستعمل معا، لكن جنودنا رفيعي المستوى سيقومون بدور تنسيقي".