سعد: الحلّ السياسي الانتقالي هو الطريق للخروج من أزمات البلد المستحكمة

حذر أمين عام ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​أسامة سعد​ من "الأوضاع الكارثية التي وصل اليها ​لبنان​"، معتبرا ان "حكّام لبنان جعلوا حياة اللبنانيين جحيما أزمة سياسية مستحكمة وانهيارات كبرى في ​المال​ و​الاقتصاد​ والاوضاعِ الاجتماعية وإدارات ​الدولة​ والمؤسسات".

وخلال "​مسيرة​ الوفاء للمناضل ​معروف سعد​ في الذكرى 54 لاستشهاده"، لفت الى أن "لبنان يُنقذه أبناؤه الوطنيون والمتّحدون الثائرون في الساحات والشوارع، من أجل الوصول الى الدولة الحديثة المدنية العادلة دولة الحريات التي تستجيب لأفكار ​الشباب​ وإبداعاته"، مشيرا الى أن "انكار أفرقاء السّلطة للواقع الذي نعيش لا يفيد والهروب إلى الأمامِ ب​حكومة​ الاختصاصيين المقنّعة أيضاً لا يفيد".

وشدد على "أهمية الحلّ السياسي الانتقالي الذي يُرسي قواعد وموازين سياسية جديدة تسمح بالخروجِ الآمنِ من أزمة سياسية مستحكمة، ومن إنفجار اجتماعيّ وانهيارات كبرى إلى مجال سياسيّ سليم ورحِب، مشددا على أهمية تشكّيل إئتلاف وطني تغييري يفتح آفاقا جديدة للتغيير".