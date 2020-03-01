أبو زيد: طرح اللامركزية للكهرباء قد يكون حلاً وهو منصوص عليه في الدستور

هنأ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد بـ"انطلاق عمليات التنقيب عن النفط وهذا انجاز تاريخي يسجل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون"، مشددا على أنه "يجب تنظيم عملية النفط في لبنان وأبرز ما في هذا الملف إنشاء الصندوق السيادي لضمان عدم وصول أشخاص غير مؤتمنين اليه".
وأكد أبو زيد في حديث تلفزيوني أنه "ممنوع مدّ اليد على أموال النفط في لبنان والمجتمع الدولي لن يرتاح إن لم يكن هناك صندوق سيادي مستقلّ ومدار بشكل قانوني ودستوري"، مشيرا الى أن "الوزر السابق جبران باسيل كان من اوائل الناس الذين طالبوا باستعمال الغاز لانتاج الكهرباء".
ولفت الى أن "المطالبة باستخدام الغاز لانتاج الكهرباء كانت من مطالب "التيار الوطني الحر" من اجل تخفيض كلفة الكهرباء لكن من عرقلوا الموضوع معروفون ومعروفة غاياتهم"، جازما أن "كل وزراء التيار الذين تولّوا حقيبة الطاقة عملوا بضمير وبواجب وطني لا محاصصاتي".
ورأى أبو زيد أن "طرح اللامركزية للكهرباء قد يكون حلاً وهو منصوص عليه في الدستور"، مبينا أن "صندوق النقد الدولي وضع سلسة اقتراحات على لبنان ومعظمها اصلاحية يجب اتخاذها".
وشدد على أنه "يجب ان نتمتع بالجرأة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت مالياً في لبنان ووجب معالجتها في الحكومة ومجلس النواب"، معتبرا أن "قانون النقد والتسليف يجب ان يخضع لتعديلات".
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