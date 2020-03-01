أبو زيد: طرح اللامركزية للكهرباء قد يكون حلاً وهو منصوص عليه في الدستور

هنأ مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الروسية، ​أمل أبو زيد​ بـ"انطلاق عمليات التنقيب عن ​النفط​ وهذا انجاز تاريخي يسجل في عهد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​"، مشددا على أنه "يجب تنظيم عملية النفط في ​لبنان​ وأبرز ما في هذا الملف إنشاء الصندوق السيادي لضمان عدم وصول أشخاص غير مؤتمنين اليه".

وأكد أبو زيد في حديث تلفزيوني أنه "ممنوع مدّ اليد على أموال النفط في لبنان و​المجتمع الدولي​ لن يرتاح إن لم يكن هناك صندوق سيادي مستقلّ ومدار بشكل قانوني ودستوري"، مشيرا الى أن "الوزر السابق ​جبران باسيل​ كان من اوائل الناس الذين طالبوا باستعمال ​الغاز​ لانتاج ​الكهرباء​".

ولفت الى أن "المطالبة باستخدام الغاز لانتاج الكهرباء كانت من مطالب "​التيار الوطني الحر​" من اجل تخفيض كلفة الكهرباء لكن من عرقلوا الموضوع معروفون ومعروفة غاياتهم"، جازما أن "كل وزراء التيار الذين تولّوا حقيبة ​الطاقة​ عملوا بضمير وبواجب وطني لا محاصصاتي".

ورأى أبو زيد أن "طرح اللامركزية للكهرباء قد يكون حلاً وهو منصوص عليه في ​الدستور​"، مبينا أن "​صندوق النقد الدولي​ وضع سلسة اقتراحات على لبنان ومعظمها اصلاحية يجب اتخاذها".

وشدد على أنه "يجب ان نتمتع بالجرأة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت مالياً في لبنان ووجب معالجتها في ​الحكومة​ و​مجلس النواب​"، معتبرا أن "قانون النقد والتسليف يجب ان يخضع لتعديلات".