عراجي: يجب زيادة عدد غرف العزل في مستشفى بيروت الحكومي

راى رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ في مداخلة تلفزيونية انه "يجب زيادة عدد غرف العزل في ​مستشفى بيروت الحكومي​ ومن الضروري وجود ​مستشفيات​ مجهزة في بعض المناطق لاستقبال الحالات في حال انتشار ​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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