طعمة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا يؤشر إلى أن الاستخفاف بخطورة انتشار العدوى مرفوض

اعتبر النائب السابق ​نضال طعمة​، في بيان أن "ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ إلى سبعة، يؤشر إلى أن الاستخفاف بخطورة انتشار العدوى أمسى أمرا مرفوضا، من دون أن يكون هذا الكلام مصدرا للهلع أو مسببا له، مع العلم بأن إكمال اللبنانيين يومياتهم بشكل طبيعي لم يعد واردا".

ورأى انه "جاءت خطوة إغلاق ​المدارس​ لتدق ناقوس الحذر، فالحذر واجب، وتعميم قواعد ​الوقاية​ ضرورية، وندعو الجميع إلى الاهتمام الجدي لنحمي أهلنا وناسنا، وعلى وسائل الإعلام والجهات الرسمية تعميم قواعد الوقاية والتشديد على أهميتها".

واستنكر حادثة الاعتداء على عناصر الجيش في ​الهرمل​، معلنا "التضامن الدائم مع مؤسسة الجيش، ضمانة الوحدة الوطنية، وإذ نتقدم بأحر التعازي من ​قيادة الجيش​ وذوي الشهيد وعموم أهالي ​وادي خالد​، نأمل ألا تدفع عكار، ولا غيرها من المناطق، الأثمان الباهظة مجانا، إذ لا بد من تثمين أرواح أبنائنا، في ميزان الاستقرار وسيادة القانون على جميع الناس من دون استثناء".