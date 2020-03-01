حب الله: لا أؤيد دفع سندات اليوروبوند وأفضّل الحفاظ على السيولة داخل البلد

لفت وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ إلى ان "الوضع الحالي يؤكد نظرية ​الحكومة​ بأنّنا عشنا في ​اقتصاد​ ريعي لا يشجّع على الإنتاجية فلا يتمّ مثلاً تشجيع صناعة الكمامات"، معتبرا انه " على هذه الحكومة أن تتجه بسرعة باتجاه الاعتماد على النفس والإنتاج الداخلي".

وشدد على ان "الحكومة لن ترضى بممارسة الضغوط عليها من أيّ أحد ​​​​​​"، لافتا إلى انه "من المشاكل الأساسية الناتجة من ​الوضع المالي​ والسياسي القائم هي فقدان السيولة من البلد وأوّل المتضرّرين من ذلك هو القطاع الصناعي".

وأشار إلى انه "طلبنا من حاكم ​مصرف لبنان​ بتأمين 300 مليون ​دولار​ للصناعيين وحصلنا أمس على 100 مليون ولكن هذا لا يكفي ونحن في طور عقد اجتماعات جديدة معه بهدف رفع المبلغ"، موضحا ان "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يعمل على مشروعين لتأمين 300 مليون دولار إضافية من مجموعة من المستثمرين المتموّلين في الخارج لدعم القطاع الصناعي".

وأعلن حب الله انه "لا أؤيد دفع سندات اليوروبوند وأفضّل الحفاظ على السيولة داخل البلد"، مؤكدا انه "نعمل على تخفيض الفوائد على ​القروض​ الصناعية القائمة والمستقبلية​​​​​​​".

وطلب من أي مصنع يعاني مشاكل قد تؤدّي إلى إقفاله وإلى تسريح موظفيه "الاتصال على رقمي الشخصي 70/803830 أو الاتصال على رقم مكتبي في الوزارة". كما طلب من المصانع غير المرخصة "التسجيل كي نؤمّن لها بعض التمويل حتى لو كان صغيراً وحماية الموظفين عبر الضمان الاجتماعي".